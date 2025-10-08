Segundos afuera… primer round: Patricia Bullrich vs. Juan Grabois, se dieron con todo
Juan Grabois y Patricia Bullrich protagonizaron en rfedes sociales un fuerte cruce, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de aprobar la extradición de Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, a Estados Unidos.
“Que la ministra Bullrich ponga inmediatamente seguridad a Fred Machado no vaya a ser que le pase algo antes de que lo extraditen”, posteó en X el candidato a diputado de Fuerza Patria.
El dirigente opositor también aprovechó el mensaje para remarcar que “la trama narco no termina en Espert” y le apuntó a la candidata a senadora de La Libertad Avanza en Rio Negro Lorena Villaverde, que -según escribió- fue detenida por llevar medio kilo de cocaína y que está vinculada patrimonialmente con Claudio Ciccarelli, testaferro de Machado.
“Le voy a poner custodia a Machado. Y vos, que estás imputado por haberte robado plata de todos los argentinos, merecerías custodia para que no te escapes”, respondió Bullrich.
Grabois le contestó con un extenso mensaje donde señaló que el posteó de la funcionaria nacional “es una amenaza”.
“¿Sabe qué, señora horrible? Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es así de fácil”, retrucó el candidato peronista.
Además, destacó que hasta el momento no fue notificado de una sola imputación “por robo, estafa, narcotráfico o corrupción”.
“De las que me inventaron ustedes, todas sobreseído. Por ahí con sus extraños llamaditos a fiscales me consigue alguna inventada… pero sino, shhhh deje de mentir”, sentenció.
Grabois fue quien denunció a Espert por el aporte de “200 mil dólares” de Machado, que está en manos del juez federal de San Isidro Luis Mirabelli.