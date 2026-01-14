Segunda suspensión del Festival de Jesús María por otro violento temporal que azotó Córdoba
Un nuevo temporal afectó este martes a distintas localidades de la provincia de Córdoba, con caída de granizo, crecidas de arroyos y caminos anegados. El fenómeno también tuvo impacto en la agenda cultural: por segunda vez en menos de una semana se suspendió una jornada del tradicional Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, debido a la acumulación de agua en el anfiteatro.
Según informó el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, la tormenta se caracterizó por altas intensidades en lapsos muy cortos. En Tanti se registraron 48,4 milímetros de lluvia en apenas tres horas, mientras que en Mallín el acumulado llegó a 69,4 milímetros.
El granizo se hizo sentir en el noroeste provincial, especialmente en Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, donde vecinos registraron la caída de piedras en calles y patios. En tanto, Villa Carlos Paz, uno de los principales destinos turísticos de la temporada, acumuló más de 21 milímetros de lluvia.
En Cabalango, personal policial dispuso el corte total del vado del río Los Chorrillos y de El Vergel, sobre el arroyo Las Salinas. Las autoridades precisaron que la cuenca Las Mojarras/Los Chorrillos alcanzó una acumulación de 27,5 mm, un nivel considerado elevado y con riesgo de crecidas repentinas.
El comportamiento del temporal fue dispar en otras zonas serranas. En Huerta Grande apenas se midieron 6,2 mm, mientras que en La Falda el registro llegó a 18,6 mm, muy por debajo de los valores observados en localidades cercanas.
Entre las consecuencias más visibles del fenómeno, los organizadores del Festival de Jesús María resolvieron suspender la quinta velada prevista para este martes, ante el estado del anfiteatro José Hernández, que quedó bajo agua. La misma situación ya se había producido el jueves pasado, cuando la noche inaugural debió reprogramarse.
De acuerdo al comunicado oficial, la decisión se tomó tras evaluar un informe meteorológico actualizado. Como alternativa, la organización anunció la incorporación de una nueva fecha, que será el lunes 19 de enero, jornada en la que se presentarán los artistas previstos para la noche suspendida.
Cabe recordar que la semana pasada un fuerte temporal provocó una crecida de casi cuatro metros en el río San Antonio, generando anegamientos en distintos sectores del Valle de Punilla.
Pronóstico y alertas vigentes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para el norte de Córdoba durante este martes, que se extenderá hacia el oeste y sur el miércoles y abarcará un área aún mayor el jueves. Se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas y abundante precipitación en cortos períodos. Las ráfagas podrían alcanzar los 70 km/h, con acumulados de 20 a 50 mm.
Además, rige alerta naranja por tormentas para el centro y este de Mendoza y gran parte de San Luis.
Ante este escenario, la Policía de Córdoba recomendó reducir la velocidad en rutas, aumentar la distancia entre vehículos y respetar las indicaciones viales, especialmente en zonas serranas y de cauces de ríos y arroyos.