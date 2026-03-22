Segunda roja para Nicolás Tagliafico en tan solo 4 días
Nicolás Tagliafico llegará a la Selección Argentina con una racha preocupante: fue expulsado dos veces en apenas cuatro días con el Lyon, ambas como local y en medio de una seguidilla negativa del equipo francés.
El defensor argentino ya había visto la roja el jueves por la Europa League en la eliminación ante el Celta de Vigo. Y este domingo volvió a irse antes de tiempo en la derrota frente al Mónaco, por la Ligue 1.
¡EXPULSADO TAGLIAFICO! El lateral argentino le cometió esta infracción a Lamine Camara y se fue expulsado en Lyon en la derrota como local por 2-1 ante Monaco por la fecha 27 de la #Ligue1xESPN.
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— SportsCenter (@SC_ESPN) March 22, 2026
Con este nuevo traspié, el Lyon acumuló su séptimo partido consecutivo sin ganar entre todas las competencias, profundizando su mal momento futbolístico.
En medio de la desesperación por sostener el resultado, a los 88 minutos, Tagliafico persiguió y derribó con una dura infracción a Lamine Camara. El árbitro dudó apenas unos segundos y, antes de que el argentino se levantara, levantó su mano derecha y le mostró la tarjeta roja.
Así, el llamado “efecto Endrick” se agotó hace tiempo para el Lyon, que sigue en caída libre. Mónaco lo dio vuelta en apenas diez minutos, en el marco de la fecha 27 de la Ligue 1.
El conjunto dirigido por Paulo Fonseca había vivido días felices con la llegada del brasileño Endrick, cedido por el Real Madrid. Con su irrupción llegó a escalar hasta el tercer puesto de la tabla, pero ahora ve amenazado el cuarto lugar, que otorga acceso a la próxima Champions League.
Es el Mónaco, que alcanzó su sexta victoria consecutiva en la Ligue 1 y estiró a nueve sus partidos sin perder, el que ahora presiona por ese cupo europeo que todavía conserva el equipo de Fonseca.
El conjunto monegasco se ubica quinto, a solo un punto del Lyon, y se metió de lleno en la pelea por los puestos de clasificación internacional.
El Lyon, que venía de quedar eliminado en octavos de final de la Europa League ante el Celta el pasado jueves, se había puesto en ventaja al borde del descanso. Un estupendo pase de Endrick lo aprovechó el checo Pavel Sulc para vencer a Lucas Hradecky y adelantar a los locales.
Sin embargo, todo cambió pasada la hora de juego. En apenas diez minutos, del 62 al 72, el Mónaco dio vuelta el marcador.
Primero llegó el empate gracias a un gol de Maghnes Akliouche, que definió con precisión en el mano a mano ante Dominik Greif tras un gran pase largo, desde su propio campo, de Jordan Teze.