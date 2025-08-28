Segunda edición de la “Travesía del Paraná de aguas abiertas” se realizará este sábado en Paraná
Este sábado 30 de agosto, a partir de las 12 hs, se llevará a cabo la segunda edición de la “Travesía del Paraná de aguas abiertas”, con largada desde Puerto Barrancas. La competencia contará con la participación de más de 100 nadadores y es organizada por la Municipalidad de Paraná, NAF Concordia y Natación Río Uruguay. La presentación del evento se realizó este jueves 28 con la presencia de organizadores y autoridades.
La travesía, que recorre los impresionantes paisajes y barrancas icónicas de la ciudad, tendrá dos modalidades:
- Competitiva: 7,5 kilómetros con largada desde Puerto Barrancas.
- Participativa: 2,5 kilómetros con largada desde el Balneario Thompson.
Ambas pruebas finalizarán en el Balneario Municipal, donde los nadadores recibirán atención e hidratación.
“Estamos muy contentos de una nueva oportunidad que vincula el deporte, el turismo y nuestro río Paraná. Es una competencia específica para quienes disfrutan nadar en aguas frías”, destacó el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.
Por su parte, Dante Cejas, organizador del evento, señaló: “Contamos con el apoyo de sponsors del sector privado. Habrá nadadores de Paraná, de todo el país y también de Uruguay”.
En materia de seguridad, Lucas García, coordinador de Defensa Civil de la Municipalidad, explicó: “Acompañaremos a los participantes en el agua y monitorearemos la meteorología y la seguridad de manera permanente”. Mientras que Guillermo Barzola, guardavidas, detalló que se implementó un protocolo que incluye 11 guardavidas, 6 lanchas rápidas y un barco sanitario con médico y DEA a bordo. “Además, se sumaron equipos de Amigos del Río, Olona y Paraná Rowing Club, capacitados como primeros respondedores”, agregó.
El horario de largada se adelantó a las 12 hs por alertas meteorológicas, decisión tomada junto a Prefectura y Defensa Civil.
Cronograma:
- 8:30 a 10:30 hs: Acreditación, entrega de chips y pintado de números.
- 10:30 hs: Charla técnica.
- 11:00 hs: Traslado de nadadores 7,5 km a lugar de largada.
- 11:30 hs: Traslado de nadadores 2,5 km a lugar de largada.
- 12:00 hs: Largada prueba 7,5 km en Puerto Barrancas (primero con traje, luego sin traje).
- 12:30 hs: Largada prueba 2,5 km en Balneario Thompson (primero con traje, luego sin traje).
- 14:00 hs: Entrega de premios y sorteos en el Balneario Municipal de Paraná.