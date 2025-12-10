Según un ranking de la UBA, Paraná no está en el Top Ten de mejores ciudades para vivir en la Argentina
La Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades, elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas, que determinó cuáles son las diez mejores ciudades para vivir en la Argentina.
El informe ubicó en el primer lugar a la Ciudad de Buenos Aires, seguida por Mendoza y Córdoba. El top five lo completan San Miguel de Tucumán y Rosario, según un estudio que analiza la capacidad estratégica de los principales conglomerados urbanos del país.
La medición se basa en cinco dimensiones clave: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura, reflejadas en una escala del 0 al 5.
En los resultados generales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo 3,65, seguida por Mendoza (3,34), Córdoba (3,25), San Miguel de Tucumán (3,17), Rosario (3,16), San Juan y Santa Fe (2,98), Salta (2,85), Mar del Plata (2,74) y Resistencia (2,54).
El estudio fue realizado por el Centro de Ciudades Inteligentes de la Facultad de Económicas, que analizó este año el desarrollo estratégico de los diez principales centros urbanos. Cada una de las cinco dimensiones del índice se desagrega en 31 variables y estas, a su vez, en 159 indicadores que permiten un análisis cuantitativo y cualitativo de cada ciudad.
Del total de ciudades evaluadas, ocho son capitales provinciales, mientras que solo dos no lo son: Rosario (Santa Fe) y Mar del Plata, la única localidad bonaerense incluida.
Comparación con 2024
Las diez ciudades registraron una mejora promedio de 0,06 puntos respecto al año pasado. Buenos Aires se mantiene como la ciudad con mejor desempeño general y conserva los valores obtenidos en cada dimensión en 2024. Mendoza, Córdoba y Rosario también sostuvieron sus calificaciones, con ligeros incrementos.
Entre los casos destacados, San Miguel de Tucumán mostró un crecimiento marcado en su desarrollo estratégico, impulsado por un fuerte avance en la dimensión político-institucional, gracias a la aplicación y seguimiento de un Plan Estratégico y mejoras en su ordenamiento institucional. Esto potenció los indicadores ambientales y de tecnología orientada a la atención del vecino.
También Salta evidenció un incremento significativo, mientras que Mar del Plata y Resistencia tuvieron mejoras leves. Por su parte, San Juan y Santa Fe registraron bajas moderadas en sus valores.
El responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, Omar Quiroga, destacó que el objetivo del estudio es “establecer un diagnóstico integral que permita entender fortalezas y debilidades de cada ciudad para elaborar políticas públicas innovadoras o repensar las existentes”.
Además, puntualizó que el propósito es desarrollar un indicador robusto que permita medir sostenibilidad urbana y avanzar en agendas de Smart Cities en los diez conglomerados analizados.