Según The New York Times, Estados Unidos y Argentina avanzan en negociaciones para que el país reciba deportados extranjeros
En una maniobra que podría profundizar el alineamiento geopolítico entre ambos países, Estados Unidos y Argentina mantienen “conversaciones avanzadas” para firmar un acuerdo que permitiría a la administración de Donald Trump deportar inmigrantes de otras nacionalidades hacia Argentina.
Tomando como base una investigación publicada por The New York Times, el pacto convertiría a Argentina en un “tercer país” de acogida para expulsados que Washington no logra devolver a sus lugares de origen, ya sea por falta de relaciones diplomáticas o por la imposibilidad de obtener documentos de viaje.
Triangulación de deportados
Fuentes familiarizadas con las negociaciones citadas por el medio estadounidense explicaron que el acuerdo aún no está cerrado, pero que las tratativas avanzan rápidamente. Esta iniciativa forma parte de la agresiva campaña de deportación masiva de la administración Trump, que busca disuadir cruces ilegales y descomprimir su sistema migratorio, derivando a los detenidos hacia naciones aliadas.
Para el gobierno de Javier Milei, aceptar estos traslados sería un gesto de alto valor para fortalecer la alianza con Estados Unidos, aunque podría contradecir la retórica oficial de endurecimiento fronterizo a nivel local. El Times destaca que estas conversaciones se producen mientras la Casa Rosada intensifica sus operativos de control migratorio y difunde cifras récord de expulsiones.
El mecanismo de “tercer país seguro”, o acuerdos similares, se utiliza habitualmente para enviar a nacionales de países con relaciones tensas o nulas con Estados Unidos, sirviendo además como mensaje disuasorio para futuros migrantes.