Según la Municipalidad de Paraná: “El paro de transporte de la empresa BUSES Paraná es injustificado”
La ciudad de Paraná amaneció este viernes 5 de septiembre con un paro de transporte público que dejó sin servicio a miles de usuarios. Desde la Municipalidad señalaron que la medida de fuerza “solo perjudica a los paranaenses” y responsabilizaron a la empresa Buses Paraná por la situación.
El municipio aclaró que todos los meses deposita en tiempo y forma los aportes correspondientes al financiamiento del sistema, por lo que consideró que no existe justificación para la interrupción del servicio.
Asimismo, desde la comuna informaron que mantienen un diálogo permanente con la provincia para encontrar una solución conjunta al conflicto, originado por la empresa prestataria, cuya concesión en la capital entrerriana vence en diciembre.