Según la AFA “no se llevó a cabo ningún allanamiento” y solo hubo “una requisitoria de documentación”
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió un comunicado en el que aclaró que “NO se llevó a cabo ningún allanamiento” en sus sedes y que lo ocurrido fue “una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso”, tras las versiones que circularon durante la mañana.
“En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso. El flujo de ingreso y egreso, tanto de personal como de visitas, se desarrolla con absoluta normalidad”, fue la explicación oficial de la AFA.
Más temprano, trascendió que la Justicia había allanado la sede de la AFA en la calle Viamonte y el predio de Ezeiza, en el marco de la causa en la que se investiga la mansión en Pilar y el presunto manejo de fondos por parte del empresario Javier Faroni a través de la compañía TourProdEnter.
El procedimiento, según fuentes oficiales, fue ordenado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay y ejecutado por la Prefectura Naval Argentina. El objetivo era obtener documentación sobre las operaciones entre la empresa de Faroni y la AFA.
Ante la difusión de esas versiones, la casa madre del fútbol argentino remarcó: “Solicitamos responsabilidad en el tratamiento de la información a fin de evitar generar confusión en la opinión pública”, al reclamar prudencia a los medios y a quienes replican la noticia.
A continuación, el comunicado completo de la AFA:
“Ante versiones inexactas difundidas en las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino informa:
En el día de la fecha NO se llevó a cabo ningún allanamiento. Se trató de una requisitoria de documentación en el marco de actuaciones legales en curso.
El flujo de ingreso y egreso tanto de personal como de visitas se desarrolla con absoluta normalidad”.