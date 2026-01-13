Según el INDEC, una familia necesitó $ 1.308.713 en diciembre para no ser pobre
Una familia de cuatro miembros necesitó $ 1.308.713,26 para no ser pobre en diciembre de 2025, según indicó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Además el organismo reveló que ese grupo familiar, conformado por una pareja y dos niños, precisó $ 589.510 para no llegar a ser considerado indigente.
El informe de canasta básica se conoció al mismo momento que el de inflación, que arrojó un IPC de 2,8% en diciembre y un 31,5% en el acumulado de 2025.
Ambas canastas, tanto la que se utiliza para estimar la pobreza como la que usa para estimar la indigencia, subieron un 4,1% sobre el mes anterior.
Pero hubo diferencias en los incrementos anuales: en el caso de la canasta básica total fue de 27,7%, mientras que la canasta básica alimentaria mostró un alza de 31,2% a lo largo de 2025.
Las estimaciones de la canasta básica se realizan sobre la base de un adulto equivalente, sobre el cual se calculan las necesidades de los diferentes integrantes de la familia, por sexo y edad.
Así, un hogar para tres integrantes necesitó $ 1.041.888 para no caer en la pobreza y $ 469.319 para no ser indigente.
Sobre una familia de cinco personas, tuvieron que gastar $1.376.478 para no ser pobre y $ 620.035 para no ser considerada indigente.
Además, una persona adulta necesitó $ 423.532 para no caer en la pobreza y $ 190.780 para no ser indigente.