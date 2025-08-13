Según el INDEC, una familia necesitó $ 1.149.353 en julio para no ser pobre
Una familia tipo de cuatro miembros necesitó $ 1.149.353 para no ser pobre en julio de 2025, indicó este miércoles el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). A su vez, se conoció que una familia conformada también por cuatro integrantes precisó $ 515.405 para no ser indigente. El informe se conoció al mismo tiempo que el dato de inflación de julio de 2025, que fue de 1,9%.
Así, la Canasta Básica Total (CBT, que se usa para medir la pobreza), que toma el precio y la variación en alimentos, indumentaria, salud, transporte y educación, subió 1,9% con respecto a junio, por lo que lleva una variación acumulada del 12,2% en 2025 y alcanza una variación interanual del 27,6%.
Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA, estima la indigencia), que se limita a relevar bienes de primera necesidad, subió 1,9% en comparación con el mes anterior, en lo que va del año acumula 14,7% y la interanual llega a 27%.