Según el Boletín Oficial, Humming Airways cumplió con todas las exigencias del Código Aeronáutico y sus reglamentaciones vigentes
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) dio formal autorización a la aerolínea aérea argentina Humming Airways Sociedad Anónima a operar servicios de transporte aéreo tanto internos como internacionales, combinando vuelos regulares y no regulares de pasajeros y carga. La resolución, formalizada mediante la Disposición 37/2025 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, confirma que la compañía cumplió con todas las exigencias del Código Aeronáutico y sus reglamentaciones vigentes.
La autorización se enmarca en el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales y la Ley 17.285, que regula los servicios aéreos en el país. La ANAC destacó que las instancias de asesoramiento técnico se habían expedido favorablemente con respecto a los servicios solicitados por la compañía.
Con esta autorización, Humming Airways se afirma como nuevo operador al mercado aéreo argentino, habilitada para ofrecer transporte de pasajeros y carga en rutas nacionales e internacionales.
Si bien su vuelo inaugural fue en diciembre, la compañía lanzó el 11 de febrero sus servicios regulares comerciales, que conectan Aeroparque con Venado Tuerto (Santa Fe) y Villa María (Córdoba). En abril se sumaron vuelos a Tandil, Olavarría y Villa Gesell, y próximamente aterrizará en Paraná y Concordia (Entre Ríos), así como en Montevideo y Paysandú (Uruguay).
Fundada en abril del año pasado, Humming Airways nació en el marco de la nueva política aerocomercial impulsada por el Gobierno. La empresa está liderada por tres jóvenes emprendedores de poco más de 20 años, entre ellos Francisco Simón Errecart, CEO y piloto privado, quien dirige un equipo de 22 integrantes, la mayoría jóvenes.
La aerolínea busca cubrir rutas poco conectadas, donde las compañías tradicionales no llegan, y ofrece precios competitivos. Comenzó ofreciendo vuelos privados mientras se preparaba para el lanzamiento comercial. Según Errecart, la idea surgió tras detectar una demanda insatisfecha de vuelos privados para grupos pequeños, que hasta entonces pagaban sumas elevadas por viajes frecuentes.