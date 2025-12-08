Según CAME, el clima inestable y la cercanía de las fiestas fueron factores centrales para un movimiento turístico moderado en el Finde XL
De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción se desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina. La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias, que privilegian escapadas más cortas, cercanas y de bajo costo presupuestario.
El gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.
En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023.
Los destinos con mayor movimiento fueron CABA, Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú, Mendoza y Ushuaia. También se destacaron las ciudades más religiosas como Salta, San Miguel de Tucumán, San Salvador de Jujuy y Corrientes.
Balance enero-diciembre de 2025
En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, lo que equivale a US$ 2.030 millones.
El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística.
Sabor a poco en Entre Ríos
En materia turística, el fin de semana largo en Entre Ríos fue de menor a mayor, aunque en el balance final, después del boom de feriado anterior, quedó sabor a poco. La provincia arrancó este mini descanso de diciembre con un promedio provincial de reservas cercano al 50%, aunque con fuertes disparidades entre destinos y un escenario marcado por decisiones de viaje de último momento, que elevaron ese porcentaje.
El buen clima inicial, la apertura de numerosas playas, la actividad termal en pleno funcionamiento y una nutrida agenda de eventos fueron los factores que más traccionaron al turismo. Concordia volvió a destacarse como uno de los polos más dinámicos, impulsada por la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura y por un encuentro automovilístico de karting, alcanzando niveles de ocupación superiores al 85%.
Federación, uno de los destinos más visitados de la provincia, recibió turistas atraídos por sus aguas cálidas, su entorno natural y su infraestructura consolidada.
Otras ciudades del corredor, como Colón, San José y Villa Elisa reforzaron su oferta con actividades culturales y recreativas, sumando atractivos al circuito termal más importante del país.
El fin de semana también coincidió con actos y celebraciones locales vinculados al lanzamiento de la temporada estival, con bendiciones de playas, eventos artísticos y presentaciones institucionales en San José, Concepción del Uruguay, Villa Urquiza y otras localidades.
La agenda de eventos fue amplia y variada. En Gualeguay, la 6ª Fiesta Provincial del Patí Gualeyo reunió a 260 embarcaciones y a cerca de 780 pescadores de distintas provincias, en un concurso deportivo que anticipa récords de participación y consolida a la ciudad como destino de turismo activo.
En Pueblo General Belgrano, junto a Gualeguaychú, se realizó la Fiesta de las Costumbres Argentinas, mientras que en Concordia se sumó la 31ª Fiesta Argentina de la Pesca del Bagre Amarillo, que convocó a pescadores y familias en las costas del río Uruguay.