Secuestraron más de una tonelada de pescado en un operativo de fiscalización en Concordia
En el marco de una investigación por infracción a la Ley Provincial de Pesca N° 4892 y a la Ley N° 11174 de Protección del Dorado, personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Concordia llevó adelante un allanamiento que culminó con el decomiso de 1.087 kilos de pescado.
El operativo fue resultado del trabajo conjunto entre la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, en el marco de un esquema coordinado de control y fiscalización de los recursos naturales en toda la provincia.
El procedimiento se originó a partir de una denuncia por irregularidades detectadas días atrás por personal de la Brigada Villaguay, durante un control sobre las rutas Provincial N° 20 y Nacional N° 18.
Durante el allanamiento, el personal policial secuestró cinco freezer, una balanza marca Systel, un martillo y una barreta de hierro, cuatro delantales blancos, una chaira y tres cuchillos, un pilón azul, además de bandejas, cunetas plásticas y rollos de bolsas utilizadas para el procesamiento del pescado.
El decomiso incluyó un total de 1.087 kilos de pescado, entre los que se contabilizaron 101 dorados (aproximadamente 1000 kg), 6 ejemplares de patí (35 kg), 22 sábalos despinados (22 kg) y 30 kg de retazos de boga.
Todo el material ictícola fue incautado y destinado a su desnaturalización, conforme a la normativa vigente. Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos destacaron que este tipo de procedimientos reflejan el trabajo articulado de las áreas provinciales de control y fiscalización, orientado a preservar los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales y de pesca.