Secuestran medicamentos veterinarios por 40 millones de pesos en La Paz
Personal de la Brigada de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos secuestró este martes fármacos de uso en equinos por un valor aproximado de 40 millones de pesos. La operación se realizó por orden del Juzgado de Garantías y Transición de La Paz, con la intervención de la Dirección de Producción Animal.
En el allanamiento se encontraron 27 cajas con diversos medicamentos veterinarios que no contaban con habilitación ni homologación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Según informaron desde la fuerza de seguridad, el procedimiento incluyó el ingreso a un domicilio particular, donde se hallaron cerca de mil productos veterinarios, todos ellos inventariados.
El director de Producción Animal, Martín Sieber, dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, explicó que la actuación se realizó en el marco de la Ley de Farmacia Veterinaria Nº 10.986 y su Decreto Reglamentario Nº 2.114/25. Señaló que la investigación se inició a partir de una denuncia del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos presentada en la Jefatura de Policía de La Paz, y recordó que la normativa recientemente reglamentada busca resguardar la salud animal y pública.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios, Carolina Lell, destacó: “Trabajamos en conjunto con el gobierno. Todos los locales habilitados cuentan con un código QR visible, que permite identificar de manera sencilla si cumplen con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la salud pública y el bienestar animal”.