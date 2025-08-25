Sebastián Romero, el “Gordo Mortero”, asegura no arrepentirse de su participación en las protestas frente al Congreso
Sebastián Romero, conocido como el “Gordo Mortero” tras la viralización de un video en el que se lo ve lanzando un explosivo durante las protestas del 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso, rompió el silencio y afirmó que no se arrepiente de sus acciones, al tiempo que acusó al Gobierno de perseguirlo.
A dos años de haber sido liberado tras cumplir la condena por atacar el Congreso con un arma casera, Romero dialogó con Cadena 3 Rosario y contó que recientemente trabajaba como chofer de aplicación, pero quedó desempleado debido a problemas con su vehículo.
A pesar de haber cambiado físicamente en los últimos años, Romero indicó que todavía es reconocido como el “Gordo Mortero”: “La gente que tiene un poquito más de conciencia o memoria fotográfica me reconocía y me preguntaba”, comentó.
Asimismo, denunció sentirse hostigado por el Gobierno nacional: “Me hacen un seguimiento telefónico donde me llaman y tengo que decir dónde vivo, qué estoy haciendo”.
Consultado sobre su participación en las manifestaciones frente al Congreso durante la gestión de Mauricio Macri, Romero sostuvo que no se arrepiente de nada y defendió su accionar: “Es un derecho de todos los trabajadores defenderse de la represión policial cuando están pidiendo un derecho genuino”.
El dirigente destacó su trayectoria: “Soy un obrero que siempre luchó por los derechos de los trabajadores y soy un militante de causas sociales”. Actualmente representa a los Vecinos sin Agua de la Zona Oeste en Rosario, un grupo de familias que lleva más de un mes sin suministro de agua.
En ese marco, criticó al gobierno de Javier Milei: “No hay mayor violencia que quitarles un derecho a los trabajadores”, y convocó a la ciudadanía a “salir y ser consciente de que esto es consecuencia de las políticas nefastas de distintos gobiernos”.