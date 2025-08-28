Sebastián Pareja descalificó a los agresores de la caravana de Milei: “Son discapacitados, no son como nosotros”
El armador y jefe de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, generó polémica al calificar de “discapacitados” a las personas que arrojaron piedras contra la caravana que encabezaba el presidente Javier Milei este miércoles en Lomas de Zamora.
En diálogo con el programa “Sólo una vuelta más” de TN, el dirigente libertario utilizó el término de manera despectiva para referirse a los agresores. “Son discapacitados, no son como nosotros”, lanzó, y agregó: “Son energúmenos, están por fuera de la lógica que podemos comprender todos nosotros”.
Pareja, hombre cercano a Karina Milei, admitió que hubo una falla en el operativo de seguridad, aunque desligó de responsabilidades a la custodia presidencial y a la Policía Bonaerense, señalando a la “policía local”, que —según explicó— debía conformar un “tercer anillo” de protección.
Asimismo, responsabilizó directamente al kirchnerismo por los incidentes. “Estaban organizados en pequeños grupos”, aseguró, y relacionó los hechos con ataques sufridos por medios de comunicación. “Claramente las proclamas de ellos eran a favor de Cristina Fernández de Kirchner, a favor del kirchnerismo, con lo cual digo, está muy claro”, sostuvo.
El jefe de campaña relató que incluso discutió con una madre que, según él, incentivaba a sus hijos a arrojar barro y piedras. “Este es el kirchnerismo. Esto es lo que nos ha dejado. La matriz kirchnerista rompió las familias argentinas”, afirmó.
Pese a los ataques, Pareja sostuvo que La Libertad Avanza no modificará su estrategia de campaña: “La campaña no la vamos a modificar. Nos pasa en todos los municipios kirchneristas”, indicó, y minimizó la efectividad de los agresores: “En estos 20 años de gobierno lo único que hicieron fue tirar piedras, y hasta fracasaron en eso. No saben ni siquiera tirar piedras”.
En otro tramo de la entrevista, el dirigente defendió al Gobierno Nacional en medio del escándalo por los audios que involucran al exfuncionario Diego Spagnuolo en presuntos pedidos de coimas, subrayando que el Ejecutivo “no protege a los corruptos” y que “la justicia es la que tiene que actuar”.