“Se vienen tiempos difíciles”: Desde el SMATA, Manrique advierte que una reforma laboral es solo “para abaratar despidos”
El diputado nacional Mario “Paco” Manrique, quien además es secretario gremial de la CGT, afirmó hoy que “ninguna reforma laboral creó puestos de trabajo”, advirtió que el sector empresario solo busca “abaratar los despidos”, y pidió que la CGT tenga una actitud “firme y contundente” contra este tipo de iniciativas.
“Todas las reformas laborales se plantearon en épocas de crisis, porque lo único que querían hacer es abaratar los despidos”, dijo Manrique, para quien, tras el triunfo electoral de La Libertad Avanza “se vienen tiempos difíciles” para el sector del trabajo.
En declaraciones a Splendid AM 990, el diputado de Unión por la Patria reclamó que la CGT “deje de buscar amigos en el poder para concentrarse en su verdadero objetivo que es la defensa de los trabajadores”, y pidió que abandone “la temática del comunicado” como única respuesta a los conflictos.
“El triunfo de Milei va a acelerar todo un proceso que estaba planificado de antes de las elecciones, con reforma laboral y muchas cuestiones que afectan a la vida cotidiana de los trabajadores, y ante eso la CGT no puede mirar para un costado, ni hacer oídos sordos”, aseguró.
El legislador de Unión por la Patria, que además es secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos (SMATA), dijo que la CGT debe tener “una actitud más firme, más contundente”, y advirtió que “no es momento para especular ni para andar por la vereda del medio, acá es blanco y negro”, subrayó.
De cara a la elección de la nueva conducción cegetista, que se llevará a cabo el 5 de noviembre, Manrique sostuvo que “si a la CGT no le cambian el estatuto va a seguir siempre dominada por los mismos sindicatos”, y puntualizó que “hay cinco gremios que tienen más del 50% de los congresistas y definen sobre la voluntad de los otros 200”.
Además, lamentó que no están claros “los objetivos de esta CGT” y expresó: “No tiene posicionamientos claros. Lamentablemente la gente habla de la CGT y no tiene ninguna reacción ni a favor ni en contra, es como que no existe”.