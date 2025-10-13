Se viene una nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos por el Día de la Madre
La nueva edición de la Feria de Emprendedores Entrerrianos, en conmemoración del Día de la Madre, se realizará el viernes 17 por la tarde en la plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz, en Paraná. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se invita a la población a visitarla y disfrutar de la propuesta.
La iniciativa es impulsada por la Dirección de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social de la provincia, con la colaboración de la Municipalidad de Paraná, y se desarrollará de 16 a 21 horas.
Durante la feria, los asistentes podrán recorrer una amplia variedad de productos y servicios: marroquinería, indumentaria, accesorios, objetos decorativos y funcionales, juguetes, sahumerios artesanales, accesorios para mascotas, productos de aromaterapia, aromatizantes de ambientes, porcelanas, cuadros y sublimados, tejidos, bijou de diseño, bordados y blanquería. Además, habrá elementos de eco cuero, madera, alimentos agroecológicos, una oferta gastronómica variada, y shows artísticos y culturales para toda la familia.
Con la participación estable de más de 40 emprendimientos, en su mayoría integrantes de la marca Manos Entrerrianas, la feria se consolida como un paseo de compras atractivo y de impronta regional, ubicado en la explanada peatonal de calle México, en el corazón de Paraná.