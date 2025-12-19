Se va la segunda: Iron Maiden agotó su show del 20 de octubre
Iron Maiden anunció una segunda fecha para el año que viene, ya que la banda agotó su show del 20 de octubre y agregó una nueva función del Run For Your Lives World Tour 2026 para el 21 de octubre en el Estadio de Huracán.
La venta de entradas para la fecha del 21 de octubre arranca este viernes 19 de diciembre a las 13 horas.
Las entradas se consiguen exclusivamente a través de Live Pass y se recomienda no comprar fuera de los sitios oficiales. Para clientes de BBVA hay 6 cuotas sin interés.
La banda argentina invitada es La H No Murió, que toca el repertorio de Hermética, con algunos de sus integrantes originales.