Se sumaron buzos al operativo para hallar a madre e hija arrastradas por el arroyo en Paraná
Una intensa búsqueda se desarrolla en la ciudad de Paraná luego de que una vivienda fuera arrastrada por la corriente en la zona de Blas Parera y Brown, en cercanías del arroyo Colorado. El dramático episodio se produjo durante la mañana, en medio de precipitaciones extraordinarias que provocaron anegamientos y desbordes en distintos sectores de la capital entrerriana.
De acuerdo a los primeros datos, la tormenta se intensificó en pocas horas y el nivel del agua creció de forma repentina. La casa, emplazada a la vera del arroyo, fue arrasada por la corriente junto a los cinco integrantes de la familia. Tres de ellos lograron ser rescatados, pero continúa la búsqueda de la madre, Patricia Mena, de 32 años, y su hija Kiara Barrios, de 10.
Se sumaron buzos tácticos al rastrillaje
En las últimas horas, el operativo se reforzó con la incorporación de buzos tácticos, que trabajan junto a Bomberos, efectivos policiales y personal de Defensa Civil en un amplio despliegue territorial. Las tareas se organizan por cuadrículas y sectores específicos, con un minucioso recorrido del cauce del arroyo.
“Ha llovido 100 milímetros, estamos en alerta roja. Estamos trabajando con buzos y bomberos en la búsqueda de dos personas”, explicó Lucas García, integrante de Protección Civil. Además, advirtió sobre la magnitud del fenómeno: “Es una situación extrema. No pasaba algo así desde 2017, que no llovían tantos milímetros”.
García precisó que el operativo se concentra en el denominado “punto cero” y que se dispuso la totalidad de los recursos disponibles: “Se peina el arroyo, hay buzos tácticos y se recorre todo el curso para encontrar a las personas”. También recordó que la línea 103 permanece habilitada para emergencias y solicitudes de asistencia.
Impacto de las lluvias en la ciudad
Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, describió el escenario que atraviesa la ciudad. “La lluvia copiosa no permite el rápido escurrimiento. A eso le sumamos los arroyos que han arrastrado y se producen estas inundaciones. Tenemos toda la estructura municipal atendiendo los diferentes frentes”, sostuvo.
El funcionario solicitó comprensión a la ciudadanía ante la complejidad del cuadro climático y destacó el trabajo coordinado entre Defensa Civil, la Policía, la Provincia y Bomberos para dar respuesta a las distintas emergencias generadas por el temporal.
Mientras tanto, la búsqueda continúa de manera ininterrumpida a lo largo del arroyo Colorado, en una de las jornadas más críticas que ha vivido Paraná en los últimos años, con la esperanza de hallar a Patricia y Kiara.
Fuente: UNO