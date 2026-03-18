Rosario Romero encabezó un encuentro con el Comité de Cuenca para abordar la contaminación en la región
La intendenta Rosario Romero encabezó un encuentro con autoridades provinciales y representantes del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas, en el que se avanzó en la consolidación de un ámbito de coordinación para abordar la situación ambiental del curso hídrico. Durante la reunión, se establecieron líneas de acción para la elaboración de una agenda de trabajo conjunta, enfocada en enfrentar problemáticas relacionadas con la contaminación y la situación general de la cuenca.
En este contexto, reafirmó su compromiso de participar activamente en el Comité de Cuenca, un espacio fundamental para la coordinación interjurisdiccional que abarca a Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda. La intendenta Romero destacó la relevancia de fortalecer estos espacios de diálogo con la Provincia, instituciones y actores locales, como herramienta para avanzar en enfoques compartidos y sostenibles a largo plazo.
El Comité de Cuenca, formalizado en septiembre de 2025, tiene como finalidad impulsar el trabajo conjunto entre organismos públicos, sectores productivos, organizaciones y vecinos. En el encuentro se señalaron problemáticas comunes, tales como la acumulación de residuos sólidos urbanos, vertidos cloacales e industriales, y la necesidad de generar condiciones que faciliten una mayor conexión de la comunidad con su entorno.
“El arroyo tiene una característica interjurisdiccional, porque abarca Paraná como San Benito y Colonia Avellaneda. El Comité se encuentra trabajando activamente en las problemáticas comunes como desecho de vertidos cloacales, algunos industriales y la concentración de residuos sólidos urbanos,” expresó el subsecretario de Ambiente del Municipio, Maximiliano Pérez Viecenz.
La secretaria de Ambiente de la provincia, Rosa Hojman, se refirió a los desafíos que deben abordarse: “La provincia ha puesto en vigencia una Ley de 2007, que refiere a la creación del Comité de Cuenca, para que sea un espacio para que los actores que viven en la cuenca, junto a los municipios, las industrias, los vecinos y organizaciones tengan un espacio de diálogo e interacción para buscar una solución.”
“La cuenca tiene problemáticas diversas, con residuos sólidos, de minibasurales, residuos líquidos y tenemos la intención de revincular a la comunidad con su entorno. El arroyo tiene una contaminación extrema,” planteó el presidente del Comité de Cuenca del arroyo Las Tunas, Tirso Fiorotto.
Del encuentro participaron Pamela María, de CoruFa; Rafael Lajmanovich, investigador principal de Conicet; y Néstor Valin, representante de la Cooperativa de Agua Potable de Colonia Avellaneda.