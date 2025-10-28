Se registró un sismo en La Rioja con epicentro cercano a San Luis y Córdoba
Un sismo de 4.7 grados de magnitud en la escala de Richter se registró este martes con epicentro en la provincia de La Rioja. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico se sintió con débil intensidad en Córdoba y San Luis.
El epicentro del temblor se ubicó 17 kilómetros al noroeste de la localidad riojana de Ulapes, 25 kilómetros al sureste de Chepes y 89 kilómetros al oeste de Chancaní, a las 5.42 de este martes.
Fue la profundidad del fenómeno, de 146 kilómetros, lo que significó la ausencia de daños reportados hasta el momento.
El sismo se sintió principalmente en las localidades más cercanas al epicentro, incluyendo algunas de las provincias de Córdoba y San Luis, una zona clave para el monitoreo sísmico regional.
Según la escala de Intensidad Mercalli Modificada, el sismo fue calificado en nivel tres como “débil”, es decir que lo percibieron algunas personas en reposo en las localidades riojanas de Ulapes y Ambil, en la localidad de Quines, provincia de San Juan, y en Villa Dolores, Córdoba.
En tanto, fue calificado como nivel dos a tres, “muy débil” de intensidad – es decir que fue sentido levente por algunas personas en reposo o en edificios – en las localidades de Mina Clavero, Río Cuarto y ciudad de Córdoba; en Chamical, La Rioja; y en las ciudades de San Juan y Mendoza.