Se recalienta el clima en Atucha por la privatización de Nucleoeléctrica
Trabajadores de la Central Atucha realizaron una caminata este viernes en rechazo al plan nuclear impulsado por el Gobierno nacional, en el marco de la polémica por la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA).
A fines de septiembre, mediante el Decreto 695, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno dispuso un “programa de propiedad participada” para dividir el capital accionario de NASA:
- 5% para los trabajadores,
- 44% en licitación pública nacional e internacional,
- 51% para el Estado, bajo la órbita de la Secretaría de Energía.
El esquema generó críticas de especialistas que advierten que “nadie querrá invertir sin ser socio mayoritario ni tener poder de veto”.
El malestar laboral se refleja en todas las dependencias de NASA: en Lima (Atucha I y II), en Embalse (la tercera central) y en las oficinas de Vicente López.
El secretario gremial de Luz y Fuerza Zárate, Cristian Riente Berenguer, señaló a InfoGremiales:
- “Hubo una seguidilla de cambios de Directorio; en tres años cambió tres veces el presidente”.
- “El actual titular, Damián Reidel, llegó con una clara intención de privatizar: dijo apenas asumió que en NASA hay 1.500 trabajadores de más”.
- “Quieren avanzar sobre nuestros derechos y lo que detonó todo fue el DNU de Milei para privatizar”.
La protesta del personal de Atucha I y II fue organizada en conjunto por Luz y Fuerza y ATE.
Berenguer adelantó que “se está armando una multisectorial sindical para replicar la experiencia de La Rotonda de la Dignidad de 2017”, con el objetivo de visibilizar el conflicto más allá de Lima, Zárate y Campana, las tres ciudades que concentran a los trabajadores de Atucha.
El dirigente describió la situación actual en NASA:
- “Los sueldos son bajos, con pérdidas de hasta el 60% del poder adquisitivo”.
- “Muchos se fueron con retiros voluntarios para buscar alternativas afuera”.
- “El declive sigue: cuando asumió Milei había 3.000 trabajadores, hoy en Lima se fueron 150 de los 1.200 que quedaban”.