Se reanudó el bombeo de agua en la planta Ramírez y se normaliza el servicio en Paraná
Luego de completar las tareas técnicas y preventivas planificadas en las primeras horas de la mañana, se reactivó el sistema de bombeo en la planta Ramírez, responsable de impulsar agua potable hacia la red pública de la ciudad.
El servicio de abastecimiento se irá normalizando de forma gradual y progresiva, tanto en presión como en caudales, en los sectores afectados: zona céntrica de Paraná, barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V y áreas aledañas.
Durante la ejecución de los trabajos, algunos sectores pudieron haber experimentado una baja transitoria de presión, que comenzará a resolverse conforme avance la restitución del sistema.