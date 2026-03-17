Se realizó una reunión entre el Gobierno de Entre Ríos y productores porcinos
El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Hó, mantuvo este martes un encuentro con miembros de la Cámara Argentina de Pequeños y Medianos Productores Porcinos, con el fin de analizar la situación actual del sector y escuchar las principales preocupaciones.
Durante la reunión, los representantes de la entidad expusieron la realidad del sector primario, especialmente en lo que respecta a la rentabilidad de la cadena. En este contexto, Boc-Hó resaltó la importancia de generar espacios de diálogo: “Es fundamental poder escuchar de primera mano a los actores, conocer su realidad y trabajar de manera conjunta para encontrar alternativas que permitan sostener y fortalecer la actividad”, indicó.
Además, el funcionario enfatizó el papel estratégico de Entre Ríos en la producción porcina y la necesidad de apoyar al sector en un entorno complicado. “Nuestra provincia tiene un fuerte potencial productivo, por eso es clave avanzar en herramientas que contribuyan a dar respuestas concretas a esta situación”, sostuvo.
Por otro lado, el secretario también destacó la relevancia del trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “Estos espacios de diálogo son el punto de partida para construir soluciones en conjunto, con una mirada puesta en el desarrollo de las economías regionales”, agregó. A la reunión asistieron, además, el coordinador de Políticas Agropecuarias, José Carlos Basaldúa, y el director de Producción Animal, Martín Sieber.