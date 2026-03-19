Se realizó un nuevo encuentro del Consejo de Salud Mental en Entre Ríos
El encuentro reunió al secretario de Salud, Daniel Valentinuz, y al director general de Salud Mental, Esteban Dávila, junto a representantes de las ocho organizaciones que conforman el Consejo. Durante la jornada, las autoridades sanitarias resaltaron la continuidad de este dispositivo, enmarcado en la ley nacional de Salud Mental Nº 26.657, cuyo propósito es formular propuestas de políticas públicas en este ámbito y asegurar la participación de la comunidad.
En este contexto, el secretario de Salud destacó el carácter “honorario y participativo” del Consejo, compuesto por organizaciones de la sociedad civil, lo que permite ampliar perspectivas y fortalecer la pluralidad de voces en torno a la salud mental en la provincia.
Entre los principales temas abordados, se mencionaron: los avances en la conformación de la Comisión Interministerial de Salud Mental (Coprisma); el acceso a condiciones laborales para las personas usuarias de servicios de salud mental; y las condiciones de trabajo de quienes desempeñan funciones en centros de salud y hospitales de la provincia.
Conformación 2025-2027
Las organizaciones seleccionadas, tras cumplir con los requisitos establecidos por la resolución Nº 250/21 y su modificatoria Nº 2055/24, representan distintos sectores relacionados con la salud mental:
- Usuarios y familiares: Emprendimientos Sociolaborales del hospital Escuela de Paraná.
- Sindicatos de trabajadores/as del sector: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos.
- Ámbito académico: Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria (sede Paraná); Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Cátedra de Salud Pública – Salud Mental de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
- Asociaciones y colegios profesionales: Colegio de Terapistas Ocupacionales de Entre Ríos (Cotoer) y Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Entre Ríos (Coptser).
Es importante destacar que, en esta convocatoria, la categoría correspondiente a organismos de derechos humanos vinculados al campo de la salud mental no registró postulaciones.