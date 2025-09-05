Se realizó la etapa departamental del Senado Juvenil 2025 en Paraná con destacados proyectos estudiantiles
Este viernes por la mañana, en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná, se llevó a cabo un nuevo encuentro de la etapa departamental del Senado Juvenil 2025, donde estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad presentaron sus proyectos educativos y sociales, que fueron analizados y evaluados para avanzar hacia la instancia provincial.
El evento contó con la presencia de la vicegobernadora y presidente del Senado de Entre Ríos, Alicia Aluani; la senadora por el departamento Paraná, Claudia Silva; las diputadas provinciales Débora Todoni y Carolina Streitenberger; la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; así como las coordinadoras del programa Claribel García y Eugenia Alasino, docentes, asesores y estudiantes.
La vicegobernadora Alicia Aluani expresó su satisfacción por el crecimiento del programa: “Estoy muy feliz de volver a verlos en esta instancia y orgullosa de que este programa crezca gracias a ustedes, sus ideas y aportes, y al compromiso de esta hermosa juventud entrerriana”.
Aluani destacó que el programa, que ya cumple 33 ediciones bajo el lema “Jóvenes ideas que cambian realidades”, no solo es un concurso, sino un espacio real de debate donde los estudiantes aprenden sobre democracia, participan activamente y defienden sus propuestas con respeto. Además, recordó su objetivo inicial: fortalecer el programa como caja de resonancia de las ideas juveniles.
La senadora Claudia Silva valoró la instancia como un espacio para acercar a los jóvenes al trabajo legislativo: “Aquí pueden debatir y compartir proyectos, formular propuestas desde sus miradas y, tal vez, cambiar la realidad de sus comunidades. Aprovechen, disfruten y discutan siempre con respeto”.
Por su parte, las coordinadoras Claribel García y Eugenia Alasino dieron la bienvenida y destacaron la participación de estudiantes y docentes: “Son muchos meses de intercambio y esfuerzo conjunto. El Senado Juvenil es una oportunidad única para que los jóvenes levanten la voz y presenten sus ideas e investigaciones, con la posibilidad de que se materialicen en políticas públicas o proyectos de impacto social”, señalaron.
Proyectos presentados
- Escuela Secundaria Congreso de Oriente Nº48: “Organismo Promotor del Turismo Educativo Ferroviario”.
- Escuela Secundaria D-182 Paraná High School: “Al plato, no al tacho”.
- Escuela Secundaria Nº17 Poeta Juan L Ortiz: “El cuidado integral de los jóvenes”.
- Escuela Secundaria Nº22 Raúl Scalabrini Ortiz: “Entre Ríos recuerda: hacia un feriado de identidad”.
- Escuela Educación Técnica Nº1 General Francisco Ramírez: “Finanzas para todos: aprendiendo a administrar nuestra vida”.
- Escuela Nº16 Del Centenario: “Transporte público abierto”.
- Escuela Secundaria Nº83 Empleados de Comercio: “Educación Financiera”.
- Escuela Educación Técnica Nº1 General Francisco Ramírez: “Por una escuela para todas las mentes”.
Proyecto ganador
Tras la evaluación del jurado especializado, el proyecto ganador que representará a Paraná en la instancia provincial será: “Por una escuela para todas las mentes”, de los alumnos de la Escuela de Educación Técnica Nº1 General Francisco Ramírez.
Próximas instancias departamentales
- 8 de septiembre: Feliciano – Federal
- 9 de septiembre: Paraná Campaña
- 12 de septiembre: Victoria
- 15 de septiembre: Colón
- 23 de septiembre: Concordia
- 26 de septiembre: Villaguay – San Salvador
- 30 de septiembre: La Paz