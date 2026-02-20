Se realizó el concurso extraordinario de titularización de rectores y vicerrectores de nivel secundario
Con alta participación docente, el acto concursal se llevó adelante este viernes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, reafirmando el compromiso del Gobierno provincial con la jerarquización y estabilidad de los equipos de conducción del nivel secundario y sus modalidades.
De acuerdo a la normativa vigente establecida en la Resolución Nº 1.200/22 del Consejo General de Educación de Entre Ríos (CGE), el concurso tiene como objetivo garantizar el ascenso y la estabilidad laboral, fortaleciendo la jerarquización docente en toda la provincia.
Presidieron el acto los vocales del CGE Elsa Chapuis, Santiago Laumann y Carla Duré; el vocal gremial Gustavo Luis Blanc; el presidente del Jurado de Concursos, Gonzalo Pais Miller; y la directora general de Planeamiento Educativo, Marianela Müller. También participaron la secretaria general del CGE, Luciana Díaz; la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; y directores de nivel, entre otras autoridades educativas.
Durante la jornada, Pais Miller destacó el trabajo del equipo técnico y administrativo para concretar el proceso y señaló que la titularización fortalece las instituciones educativas en toda la provincia, al brindar estabilidad a los equipos directivos y consolidar el compromiso con cada comunidad escolar.
Por su parte, el vocal gremial Gustavo Luis Blanc subrayó la importancia de los concursos de oposición como herramienta para garantizar la estabilidad laboral y defender la educación pública, resaltando la necesidad de sostener espacios de diálogo en favor de los derechos docentes y la calidad educativa.
Esta segunda fecha concursal volvió a registrar una amplia participación, reflejando el interés del sector en instancias que promueven estabilidad, transparencia y jerarquización. A través de estas acciones, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la carrera docente, consolidando equipos directivos estables y reafirmando su compromiso con una educación pública de calidad en Entre Ríos.