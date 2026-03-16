Se realizó consulta pública para mejorar la red vial del norte entrerriano
Se llevó a cabo la consulta pública destinada a la mejora de la red vial en el norte de Entre Ríos, una iniciativa que busca impulsar el desarrollo productivo de la región y que contará con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El gobierno provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), organizó este encuentro en la Casa de la Cultura y del Bicentenario de Feliciano, donde se presentaron los detalles técnicos del anteproyecto para la rehabilitación de las rutas provinciales 1 y 2.
Esta obra es muy esperada por los habitantes de los departamentos La Paz, Feliciano, Federación y Federal.
“Es una gran apuesta y decisión política del gobernador, Rogelio Frigerio, poner en valor obras necesarias para estos departamentos y continuar con una firme agenda de priorizar la obra pública para brindar una mejor conectividad a productores y vecinos, establecimientos educativos, centros de salud, destacamentos policiales y todos los actores sociales”, destacó el titular de la DPV, Exequiel Donda.
En este sentido, añadió: “Estas consultas públicas son muy importantes porque permiten que la ciudadanía se interiorice de cada proyecto de obra y pueda realizar consultas o plantear dudas sobre los trabajos a llevar adelante”.
Respecto a la intervención proyectada, se prevé la rehabilitación y reconstrucción de la calzada de la Ruta Provincial N° 1 y N° 2, que incluye el tramo de la Ruta Provincial N° 1 desde la Ruta Nacional N° 12 hasta San José de Feliciano, además de la obra de desvío de tránsito pesado hacia San José de Feliciano en el tramo Ruta Provincial N° 1 – Ruta Provincial N° 2, en el distrito Manantiales, y la Ruta Provincial N° 2 en el tramo San José de Feliciano – Ruta Nacional N° 14.
El objetivo de estos trabajos es mejorar las condiciones de seguridad y confort para los usuarios, así como extender la vida útil de la infraestructura mediante la preservación de la estructura existente.
Finalmente, en el encuentro participaron autoridades locales y legislativas, además de vecinos, productores y representantes de diversas instituciones de los departamentos involucrados.