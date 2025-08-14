Se realizará en Colón una nueva gala del programa Becario en Escena
El Instituto Becario Provincial y la Municipalidad de Colón organizarán una nueva edición de Becario en Escena, el concurso de talentos para estudiantes entrerrianos que se desarrollan en distintas ramas del arte. El evento se llevará a cabo el viernes 22 de agosto en la Casa del Bicentenario.
El director ejecutivo del organismo provincial, Mariano Berdiñas, destacó: “Estamos preparados para vivir la tercera gala del año después de las muy buenas experiencias cosechadas en Crespo y Paraná”.
Berdiñas explicó que el Becario en Escena es un programa que otorga becas culturales a través de este certamen, destinadas a estudiantes entrerrianos de 6 a 25 años para apoyar el perfeccionamiento de su talento.
Asimismo, subrayó que, junto con las autoridades de Colón, “venimos avanzando juntos para acercar las propuestas del Becario a toda la región, federalizando la oferta y haciendo posible que más niños y jóvenes puedan ir por sus sueños”.
Detalles del evento
- Fecha y hora: Viernes 22 de agosto, 17 horas
- Lugar: Casa del Bicentenario (Blvd. Gaillard 179, Colón)
- Disciplinas: canto, baile, actuación, danza, música, entre otras.
- Modalidad: individual o grupal (hasta seis integrantes).
- Categorías: divididas por edad y rubro.
Inscripción e información
Los interesados pueden acercarse a la Casa del Bicentenario de Colón de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00, o ingresar a la página web del Instituto Becario.