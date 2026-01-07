Se realizan trabajos preventivos en una cañería de impulsión de agua potable en la zona este de Paraná
Desde las primeras horas de este miércoles, personal municipal llevará adelante tareas de excavación, descubrimiento y verificación del estado de una cañería de impulsión de 630 milímetros, que transporta el suministro de agua potable desde la planta potabilizadora Echeverría hacia los centros de distribución Parque del Lago y Lola Mora.
Los trabajos se realizarán en las inmediaciones de la intersección de calle Antonio Crespo y Gobernador Manuel Crespo, sector del acueducto donde en las últimas horas se detectó una avería. Según lo previsto, las labores podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde, de acuerdo con la evolución de la intervención técnica.
Desde el municipio se informó que la ejecución de estos trabajos de emergencia no afectará la continuidad del servicio de agua potable en los hogares de la zona este de la ciudad. No obstante, se solicita a los vecinos hacer un uso racional y responsable del recurso, aprovechando el agua almacenada en los tanques domiciliarios para las actividades cotidianas.
Este uso cuidadoso permitirá que las reservas en los centros de distribución se mantengan en niveles adecuados, garantizando que el sistema continúe abasteciendo con normalidad a la red pública mientras se desarrollan las tareas.