Se realizan tareas de mantenimiento en la planta de agua de Ramírez
Durante la mañana de este miércoles se llevan a cabo trabajos de mantenimiento y acciones preventivas en los sistemas operativos de la planta Ramírez, que se encargan de la impulsión de agua potable hacia la red pública.
Por estas intervenciones, podrían registrarse interrupciones temporales o baja presión del servicio en distintos sectores de la ciudad, especialmente en la zona céntrica y en los barrios Hipódromo, San Martín, Rocamora, Paraná V, como así también en zonas aledañas.
Desde la empresa prestadora del servicio indicaron que las tareas están previstas hasta aproximadamente las 10 de la mañana.
Ante esta situación, se recomienda a los vecinos de las áreas mencionadas hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios, a fin de contar con suministro suficiente para las actividades esenciales del hogar.