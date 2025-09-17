Se presentó la nueva edición de FIT, la Feria de Turismo más importante de Latinoamérica
Con un encuentro en la Residencia Oficial del Embajador de Portugal en Argentina, se realizó el lanzamiento oficial de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2025), que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
La presentación contó con la participación del presidente de FIT y Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo -FAEVYT-, Andrés Deyá; el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes; el presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan; y el director para América del Sur de Visit Portugal, Bernardo Barreiros Cardoso.
“FIT es mucho más que una feria, es el punto de encuentro del turismo en un solo lugar. Este año vamos a vivir una edición histórica del 27 al 30 de septiembre, que comenzará celebrando el Día Mundial del Turismo y contará con la presencia de Shaikha Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo. Nos enorgullece anunciar a Portugal como país invitado de honor, y esperamos recibir a más de 135.000 visitantes, 55 países y todas las provincias argentinas. FIT es donde las experiencias se encuentran con las oportunidades y este año volverá a marcar la agenda del turismo mundial”.
En esta nueva edición, FIT se prepara para reunir a profesionales, destinos, organismos, operadores y empresas turísticas de todo el mundo, consolidándose como el encuentro más importante de la industria turística en Latinoamérica y uno de los referentes a nivel global.
Durante el lanzamiento, se destacó el rol de la feria como plataforma de negocios, innovación y promoción turística, así como la relevancia del trabajo conjunto entre el sector público y privado para continuar fortaleciendo la actividad en la región.
La FIT 2025 promete una agenda cargada de actividades, negocios, capacitaciones, presentaciones de destinos y propuestas innovadoras que marcarán la tendencia de la industria en los próximos años.