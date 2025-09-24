Se presentó en Paraná la octava edición de la Fiesta del Pueblo Isleño de Las Cuevas
La Secretaría de Turismo de Entre Ríos realizó en Paraná una nueva edición del ciclo de presentaciones en formato showroom, en esta ocasión para difundir la octava edición de la Fiesta del Pueblo Isleño, que se celebrará el 12 de octubre en Las Cuevas, localidad del departamento Diamante, en la microrregión Lomadas y Humedales.
La festividad integra el calendario de fiestas populares de la provincia, coordinado por la Secretaría de Turismo bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, que a lo largo del año convoca a distintas comunidades entrerrianas para revalorizar su identidad, tradiciones y cultura.
La Fiesta del Pueblo Isleño incluye jineteada, desfile de agrupaciones, feria de emprendedores, almuerzo criollo y espectáculos artísticos, en una jornada que pone en valor la vida cotidiana del hombre y la mujer de la isla.
Durante la presentación, el secretario de Turismo, Jorge Satto, destacó: “Esta es una hermosa costumbre donde muestran la forma y la tradición que el poblador isleño tiene con el ganado vacuno. Es la octava edición de una fiesta muy particular que convoca a mucha gente de la región, de otras provincias y comunidades”.
En ese sentido, remarcó que el calendario de fiestas populares es una política sostenida de promoción turística y cultural que permite a cada localidad visibilizar su identidad. “Entre Ríos tiene una gran riqueza en la diversidad de celebraciones que ofrecen nuestros pueblos, y la Fiesta del Pueblo Isleño es un claro ejemplo de cómo se pone en valor una tradición viva para que la disfruten entrerrianos y turistas”, afirmó.
Por su parte, la presidenta comunal de Las Cuevas, Susana Solís, agradeció el respaldo provincial y expresó: “Es una oportunidad muy valiosa poder mostrar nuestra vivencia, nuestra cultura, nuestra tradición y también valorar el trabajo diario, continuo que tiene el hombre de campo, el hombre de la isla. Toda la fiesta está orientada a mostrar la dinámica diaria de la localidad”.
Finalmente, Solís invitó a sumarse a la celebración: “Queremos que la gente se acerque, conozca Las Cuevas, conozca la fiesta que homenajea al isleño y comparta con nosotros un día distinto, lleno de tradición y hospitalidad”.