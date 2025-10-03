Se oficializó la emergencia agropecuaria nacional para productores de citrus, soja, hortícolas y pecanes en Entre Ríos
El Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia y desastre agropecuario para distintas producciones de Entre Ríos, afectadas por heladas y granizo en varios departamentos de la provincia.
En primer lugar, la medida alcanza a las explotaciones de citrus de Federación y Concordia, que sufrieron heladas. La disposición regirá desde el 4 de julio de 2025 hasta el 15 de julio de 2026.
También se declaró la emergencia y desastre agropecuario, entre el 1 de marzo y el 30 de agosto de 2025, para las explotaciones de soja del distrito Rincón de Nogoyá (departamento Victoria) y las hortícolas del distrito Primero (departamento Colón), afectadas por granizo.
La resolución incluye además a los productores de pecanes del distrito Primero de Colón, cuyas explotaciones resultaron dañadas por el mismo fenómeno climático, en el período que va del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026.
Las disposiciones quedaron oficializadas a través de las resoluciones 1503/2025 y 1502/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, publicadas en el Boletín Oficial, y surgen de las declaraciones previas adoptadas por el Gobierno de Entre Ríos.
Requisitos y beneficios para los productores
Para acceder a los beneficios previstos en la ley 26.509, los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, que acredite que sus predios están comprendidos en la resolución.
El Gobierno provincial enviará el listado de productores a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, acompañando copia de los certificados de emergencia correspondientes.
La norma establece que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, junto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, deberán arbitrar los medios necesarios para que los productores comprendidos accedan a los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la ley 26.509 y sus modificatorias.