Se normalizó la producción de agua en la planta Echeverría de Paraná tras una falla técnica
La producción de agua potable en la planta potabilizadora Echeverría comenzó a normalizarse luego de superarse un inconveniente técnico en el sistema de automatismo, que obligó a interrumpir el proceso durante aproximadamente media hora. La situación fue resuelta a partir del monitoreo permanente de los procesos y la aplicación de los protocolos de actuación previstos para este tipo de contingencias.
Una vez solucionada la falla, se activaron los procedimientos habituales de reactivación gradual de los sistemas operativos. Pasadas las 10.30, la planta inició el proceso de recuperación de su capacidad productiva, con el objetivo de volver a operar a máximo rendimiento.
El problema técnico transitorio provocó que, durante más de 30 minutos, se interrumpiera el abastecimiento de agua hacia los centros de distribución de la ciudad. Como consecuencia, tanto las reservas de la planta Echeverría como las de los centros de distribución Ramírez, Ejército, Lola Mora y Parque del Lago descendieron por debajo de los niveles necesarios para garantizar el suministro adecuado a la red pública, en términos de caudal y presión. No obstante, dichos centros ya comenzaron a recibir nuevamente los flujos habituales de agua desde la planta potabilizadora.
A raíz de esta situación y hasta que el sistema se recupere por completo, podrían registrarse bajas de presión o faltantes del servicio en algunos sectores de la ciudad durante las próximas horas. Según las estimaciones oficiales, la prestación se irá normalizando durante la tarde y la noche, en función, en gran medida, del uso racional y responsable del recurso por parte de la población.
En ese marco, y considerando las altas temperaturas, se solicitó a la comunidad extremar el cuidado del agua potable, tanto la que se consume directamente como la almacenada en los tanques domiciliarios. Se recomendó priorizar el uso para hidratación, higiene personal y salubridad de los alimentos, y evitar consumos no indispensables, con el fin de que el suministro disponible pueda alcanzar a toda la población.