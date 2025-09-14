Se le puede ganar a Milei
Adán H. Bahl – Contador. Candidato a Senador Nacional por Fuerza Entre Ríos
El triunfo electoral en la Provincia de Buenos Aires dejó una certeza en la escena política: se le puede ganar a Javier Milei. La elección envía un mensaje potente que se suma al de otras provincias donde La Libertad Avanza mostró un desempeño débil. Sin embargo, por el peso político y social bonaerense, esta victoria adquiere un valor estratégico.
Uno de los datos salientes fue el nivel de abstencionismo, mayor entre los votantes libertarios. Para analistas, este fenómeno revela un resquebrajamiento en el soporte social del oficialismo, en un contexto donde sectores de la ciudadanía comienzan a defender lo propio y marcar límites al ajuste.
Críticas al modelo económico
Desde la oposición remarcan que las promesas de Milei quedaron lejos de cumplirse: ni hubo sueldos en dólares ni la “casta” pagó el ajuste. En cambio, el impacto recayó en jubilados, personas con discapacidad, hospitales, médicos, educación pública, rutas y producción regional.
El Presidente reconoció la derrota del domingo y habló de “corregir errores”, aunque en los hechos profundizó el mismo rumbo. Los cuestionamientos se intensificaron tras vetos a leyes claves de salud y educación y al rechazo de la propuesta de los gobernadores para distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
El oficialismo intentó instalar la idea de un “riesgo Kuka”, pero voces críticas advirtieron que el verdadero riesgo proviene de un modelo de endeudamiento y especulación financiera. Incluso Domingo Cavallo calificó las medidas de “improvisadas”.
Un ejemplo claro se dio en julio, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, ante la suba del dólar, lanzó la frase: “si te parece que el dólar está barato, comprá, campeón”. La declaración generó una corrida cambiaria y el dólar minorista subió $40 en apenas 10 días, revelando la fragilidad de la política económica.
Presupuesto en la mira
El próximo 15 de septiembre se presentará el Presupuesto Nacional, donde se definirá si se sostiene el ajuste sobre las provincias o si se abren márgenes de maniobra para equilibrar las cuentas locales.
Desde Entre Ríos, distintos espacios políticos advirtieron que el desafío es doble: frenar el avance del ajuste y escuchar las demandas sociales, para traducirlas en una agenda legislativa concreta que defienda la producción y el entramado social.
Qué son los ATN
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) son fondos contemplados en la Ley de Coparticipación Federal, equivalentes al 1% de la masa coparticipable de tributos federales. Están destinados a asistir a provincias y municipios en casos de emergencia o desequilibrio financiero.
Al vetar su distribución, Milei no solo afecta salud y educación, sino que también bloquea herramientas básicas para que las provincias puedan sostener sus cuentas y atender urgencias.
En el caso de Entre Ríos, si bien recibió más ATN que otros distritos, la asignación estuvo muy por debajo de lo que le correspondería en condiciones normales.