Se lanzó “Entre Ríos desde adentro”, un programa de capacitación para más de 6.000 trabajadores estatales
Este miércoles se presentó el programa Entre Ríos desde adentro, impulsado desde la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, con el acompañamiento de la Fundación Uader y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La iniciativa prevé la formación de más de 6.000 trabajadores estatales en buenas prácticas de atención ciudadana.
El acto de lanzamiento se realizó en el Centro Provincial de Convenciones, con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, el vicerrector y presidente de la Fundación Uader, Román Scattini, la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, y otras autoridades del gobierno provincial y del CFI.
En esta primera jornada participaron más de 200 agentes provinciales que prestan atención ciudadana en organismos como ATER, Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, Dirección General del Notariado, Registros y Archivos, y Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público.
Objetivos del programa
Durante el lanzamiento, Mauricio Colello destacó la importancia de los empleados públicos: “Cuando asumimos nos propusimos poner el Estado al servicio del vecino; y este programa de capacitación forma parte de este propósito. Ustedes son los protagonistas de este cambio en la interacción que el Estado tiene con el vecino”.
El secretario general añadió: “Tenemos que lograr que cada vecino, cuando se acerca a cualquier dependencia del Estado, tenga la misma experiencia; y la satisfacción tiene que ser buena”.
Por su parte, la vicegobernadora Aluani expresó su alegría por participar de esta capacitación, calificándola como “una propuesta que nace de la convicción de que el Estado tiene que estar cada día más cerca del ciudadano para acompañarlo y darle respuesta”.
La secretaria Valentina Götte remarcó: “Este programa es mucho más que una capacitación, es una verdadera transformación cultural en la forma en que el Estado se vincula con la ciudadanía. Queremos que cada trabajador acceda a formación de calidad; y que cada entrerriano encuentre en las oficinas públicas una atención más cercana, humana y eficiente”.
Finalmente, Román Scattini destacó el acompañamiento de la Fundación Uader: “Se está respaldando con mucha convicción este tipo de capacitaciones que interpelan y nos muestran que el mismo trabajo se puede realizar desde otra perspectiva, con más eficacia y compromiso”.