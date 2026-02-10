Se incendió el despacho de una senadora en el cuarto piso del Palacio Legislativo nacional
Una pava eléctrica habría provocado un incendio en el despacho de la senadora Andrea Cristina del PRO, ubicado en el cuarto piso del Palacio Legislativo del Senado de la Nación. Autoridades confirmaron que el recinto fue totalmente consumido por las llamas, aunque el incidente fue rápidamente controlado por el cuerpo de bomberos de la Policía Federal.
El episodio, ocurrido en plena jornada de trabajo, se produjo a pocas horas de la sesión prevista para mañana, cuando se debatirá el proyecto de Reforma Laboral impulsado por el Ejecutivo. “La actividad legislativa no sufrió alteraciones y la reunión de labor parlamentaria programada para esta tarde se mantiene sin cambios”, informaron.
Así quedó el despacho de la Senadora Nacional del PRO por Chubut, Andrea Marcela Cristina en el Congreso. aparentemente dejaron enchufada la pava eléctrica y eso ocasionó el incendio pic.twitter.com/gASKu9SlCe
— Gustavo Hoyo (@gushoyo) February 10, 2026
Fuentes parlamentarias señalaron que el resto del edificio no sufrió ningún daño y que la intervención de los bomberos evitó una propagación mayor del fuego. El despacho de la legisladora por Chubut fue el único afectado por el incidente.
Mientras tanto, el funcionamiento habitual del Senado continúa, con el debate sobre la Reforma Laboral previsto para desarrollarse según lo agendado en la Cámara Alta.
Entre medio de las idas y vueltas de los bomberos y las mangueras que cruzaban las escaleras en el cuarto piso, la actividad no se detiene.