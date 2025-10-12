Maran Suites & Towers

Se inauguró la muestra fotográfica “Abrigo sin Tiempo” en la Casa de la Cultura de Entre Ríos

Redacción | 12/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

En la Sala de Madera de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en calles Carbó y 9 de Julio de Paraná, se inauguró la muestra fotográfica “Abrigo sin Tiempo”, de la artista Delfina Poos Abasto. La propuesta, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La exposición está compuesta por 14 fotografías que reflejan lo cotidiano, el amor en los gestos simples y la compañía silenciosa. Son retratos de los abuelos de la autora, que evocan ternura, refugio y memoria afectiva.

Durante la inauguración, Poos Abasto expresó su gratitud hacia la Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura y su personal, así como a quienes se acercaron al evento. “Con esta muestra quise detener el tiempo un instante y homenajearlos en vida, con la presencia de mi abuela a sus 91 años. Un momento único que me llevo para siempre”, destacó la fotógrafa.

La muestra podrá visitarse hasta el 29 de noviembre, de lunes a viernes de 7 a 13 y de 17 a 21, y los sábados por la tarde o noche, según las actividades del espacio.

Sala expandida

Además, continúa disponible la muestra “Atrapa el Pez Dorado”, a cargo del Grupo Delta, en el espacio Sala Expandida, ubicado en la histórica ochava del edificio. También puede visitarse en los mismos días y horarios, con entrada libre y gratuita.

El Grupo Delta está integrado por Constanza Ugalde, Guillermina Rapuzio, Luciano Luna y Sergio Damonte, y su propuesta se inspira en la obra del artista y cineasta David Lynch.

Tags:, , , , , ,

