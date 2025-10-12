Se inauguró la muestra fotográfica “Abrigo sin Tiempo” en la Casa de la Cultura de Entre Ríos
En la Sala de Madera de la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en calles Carbó y 9 de Julio de Paraná, se inauguró la muestra fotográfica “Abrigo sin Tiempo”, de la artista Delfina Poos Abasto. La propuesta, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
La exposición está compuesta por 14 fotografías que reflejan lo cotidiano, el amor en los gestos simples y la compañía silenciosa. Son retratos de los abuelos de la autora, que evocan ternura, refugio y memoria afectiva.
Durante la inauguración, Poos Abasto expresó su gratitud hacia la Secretaría de Cultura, la Casa de la Cultura y su personal, así como a quienes se acercaron al evento. “Con esta muestra quise detener el tiempo un instante y homenajearlos en vida, con la presencia de mi abuela a sus 91 años. Un momento único que me llevo para siempre”, destacó la fotógrafa.
La muestra podrá visitarse hasta el 29 de noviembre, de lunes a viernes de 7 a 13 y de 17 a 21, y los sábados por la tarde o noche, según las actividades del espacio.
Sala expandida
Además, continúa disponible la muestra “Atrapa el Pez Dorado”, a cargo del Grupo Delta, en el espacio Sala Expandida, ubicado en la histórica ochava del edificio. También puede visitarse en los mismos días y horarios, con entrada libre y gratuita.
El Grupo Delta está integrado por Constanza Ugalde, Guillermina Rapuzio, Luciano Luna y Sergio Damonte, y su propuesta se inspira en la obra del artista y cineasta David Lynch.