Se inauguró la conexión aérea Buenos Aires – Concordia con el primer vuelo de Humming Airways
Con la participación del presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Alejandro Daneri, este martes se concretó el primer vuelo de la nueva conexión aérea entre Buenos Aires y Concordia, operada por la aerolínea Humming Airways.
Se trata de la primera compañía que ofrecerá vuelos regulares entre el aeropuerto Comodoro Juan José Pierrestegui de Concordia y el aeropuerto Jorge Newbery de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fortaleciendo la conectividad aérea de la región.
En diálogo durante la actividad, Daneri expresó: “Es una satisfacción muy grande que esté presente la Delegación Argentina con todo lo que implica este aeropuerto para la región. Este primer vuelo marca un hito; la puesta en marcha de esta conexión aérea ampliará las oportunidades para los entrerrianos”.
Agregó además que “es un paso que impulsa el desarrollo turístico, productivo y económico de la región y la provincia, en consonancia con las políticas del gobernador Frigerio. La integración territorial es clave para el crecimiento y este logro es un avance concreto en esa dirección”.
La iniciativa, impulsada por gestiones del Gobierno de Entre Ríos y del Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (Edaac), apunta a fortalecer la conectividad regional y favorecer el desarrollo turístico y productivo de la provincia.