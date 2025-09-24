Se inauguró la ampliación de la Terapia Intensiva en el hospital San Antonio de Gualeguay
El hospital San Antonio de Gualeguay celebró la inauguración de la ampliación de su servicio de Terapia Intensiva, una obra financiada con aportes de la asociación cooperadora y el acompañamiento de vecinos de la comunidad. El acto contó con la presencia del ministro de Salud de Entre Ríos, Daniel Blanzaco, quien destacó la relevancia de la intervención.
“Esto es un hito importantísimo para la comunidad de Gualeguay. La infraestructura es un eje fundamental y, aunque aún queda mucho por hacer en la provincia, reinaugurar la Terapia en este contexto económico complejo es una alegría enorme”, afirmó el funcionario durante la ceremonia.
El director del hospital, Mauricio Besimsky, subrayó que la reapertura “simboliza mucho más que una obra finalizada: representa el trabajo en conjunto, el amor por lo público, la constancia en el esfuerzo y la confianza en que es posible construir una salud de calidad accesible y humana”. Además, detalló que la nueva unidad está equipada con tecnología e infraestructura moderna, sumada al compromiso del equipo médico y profesional.
Durante el acto se descubrió una placa conmemorativa en honor a la comisión cooperadora y al equipo técnico que llevó adelante la obra. También se recordó a los médicos Luis Alberto Barroetaveña, Jorge Besimsky y Mariano Carboni Bisso, pioneros en el desarrollo de la terapia intensiva del hospital.
Detalles de la obra
La presidenta de la cooperadora, María Cristina Vieyra de Berisso, señaló que la ampliación surgió tras la pandemia ante la necesidad de actualizar las instalaciones. Las obras incluyeron:
- Ampliación del ala Este y construcción de un camino para circulación de ambulancias.
- Acondicionamiento de dos áreas para pacientes aislados y seis camas para pacientes graves.
- Revestimiento de paredes con nuevos ductos eléctricos y de gases medicinales.
- Renovación de instalaciones de agua, electricidad, telefonía e informática.
- Instalación de aire acondicionado central con sistema frío-calor y de apoyo, más detector de humo y nuevo ramal de gas natural.
- Refacción de techos, pisos, cielorrasos y conductos de aire acondicionado.
- Renovación de la sala de elementos limpios, sector sanitario e ingreso a la UTI.
Presencias
La ceremonia reunió a legisladores nacionales y provinciales, como Francisco Morchio, Marcela Antola y Casiano Otaegui, además de la presidenta municipal Dora Bogdan, el director general de Hospitales Mauro González, la jefa departamental de la Policía Gabriela Bruna, jefes de servicio, trabajadores y vecinos.