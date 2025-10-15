Maran Suites & Towers

Se extiende hasta el lunes 27 la convocatoria a los Premios Municipales de Arte

Redacción | 15/10/2025 | Cultura, Paraná | No hay comentarios

La convocatoria a los Premios Municipales de Arte amplió el proceso de inscripción y presentación de obras, postergándose hasta el lunes 27 de octubre inclusive. Los interesados deben realizar la inscripción exclusivamente desde el portal web de la ciudad, Mi Paraná.

Están destinados a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Este año las categorías serán: Artes Visuales (Escultura y Pintura), Artes Escénicas (Teatro), Música (Canción Inédita), Poema Ilustrado y Danza.

Premios

Artes escénicas. Apartado Teatro

1º Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

Artes Visuales. Apartados Escultura y Pintura

1º Premio Adquisición: $857.296

2º Premio (no adquisición): $750.134

3º Premio (no adquisición): $642.972

Danza

1º Premio: $1.948.400

2° Premio: $1.578.204

3° Premio: $1.188.524

Música. Apartado Canción inédita

1º Premio: $857.296

2º Premio: $750.134

3º Premio: $642.972

Poema Ilustrado

1º Premio Adquisición: $1.178.782

2º Premio (no adquisición): $1.071.620

3º Premio (no adquisición): $964.458

Jurados

Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto

Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán

Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz

Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato

Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe

Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller.

Tags:, ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X