Se extiende hasta el lunes 27 la convocatoria a los Premios Municipales de Arte
La convocatoria a los Premios Municipales de Arte amplió el proceso de inscripción y presentación de obras, postergándose hasta el lunes 27 de octubre inclusive. Los interesados deben realizar la inscripción exclusivamente desde el portal web de la ciudad, Mi Paraná.
Están destinados a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Este año las categorías serán: Artes Visuales (Escultura y Pintura), Artes Escénicas (Teatro), Música (Canción Inédita), Poema Ilustrado y Danza.
Premios
Artes escénicas. Apartado Teatro
1º Premio: $1.948.400
2° Premio: $1.578.204
3° Premio: $1.188.524
Artes Visuales. Apartados Escultura y Pintura
1º Premio Adquisición: $857.296
2º Premio (no adquisición): $750.134
3º Premio (no adquisición): $642.972
Danza
1º Premio: $1.948.400
2° Premio: $1.578.204
3° Premio: $1.188.524
Música. Apartado Canción inédita
1º Premio: $857.296
2º Premio: $750.134
3º Premio: $642.972
Poema Ilustrado
1º Premio Adquisición: $1.178.782
2º Premio (no adquisición): $1.071.620
3º Premio (no adquisición): $964.458
Jurados
Artes Escénicas | Teatro: Amelia Uzín y Fabio “Mosquito” Sancineto
Artes Visuales | Escultura: Ariana Beilis y Luis Terán
Artes Visuales | Pintura: Daniel García y María Paula Ruíz Díaz
Danza: Georgina Tirotta y Leonardo Piccinato
Música | Canción inédita: Alan Sutton y Sara Hebe
Poema Ilustrado: Laura Wittner y Marianela Müller.