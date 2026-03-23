Se evacuó la torre de control del Newark Liberty en Nueva Jersey por alerta de humo
Las operaciones en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey quedaron suspendidas temporalmente según informó este lunes la Administración Federal de Aviación (FAA), tras la evacuación de su torre de control debido a un reporte de humo.
De acuerdo con un portavoz de la FAA, citado por la cadena estadounidense ABC, el incidente se produjo alrededor de las 07:30 hora local (11:30 GMT), cuando los controladores detectaron un fuerte olor a quemado procedente de uno de los ascensores de la estructura.
Aunque en un principio se activaron los protocolos por posible incendio, la agencia federal aclaró posteriormente que no se registraron llamas y que la evacuación se realizó de manera preventiva para garantizar la seguridad del personal.
Este incidente en Newark añade presión a un sistema de transporte aéreo neoyorquino que ya se encuentra bajo máxima alerta tras la tragedia ocurrida en el aeropuerto de LaGuardia (Queens), donde una colisión en pista causó la muerte de dos tripulantes.