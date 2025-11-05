Se estrelló en Salta una avioneta que llevaba más de 130 kilos de cocaína
Una avioneta con matrícula boliviana cayó en una zona rural del sur de Salta, en Rosario de la Frontera. Llevaba 130 kilos de cocaína. La aeronave volaba muy bajo y era esperada por dos camionetas en una pista de la zona, pero nunca llegó a destino. Gendarmes que fueron al lugar donde cayó el avión encontraron la droga y un vehículo prendido fuego. Un vecino logró grabar el momento en el que la avioneta se vino a pique. Hay un detenido.
La aeronave con matrícula boliviana se desplomó en el paraje San Felipe, en el sur provincial, muy cercano a la localidad de Antillas.
Ocurrió el martes alrededor de las 18, en una zona rural del departamento de Rosario de la Frontera. Cerca de donde impactó, había una pequeña pista de aterrizaje donde aguardaban dos camionetas que huyeron del lugar. No hay indicios aún de qué ocasionó la abrupta caída.
De acuerdo a las imágenes, el piloto habría intentado hacer un aterrizaje de emergencia, al apuntar el morro del avión hacia abajo para ganar velocidad y planear y luego intentar levantarlo para el contacto con la tierra. Pero la maniobra no salió del todo bien.
Colegas de El Tribuno confirmaron que los tripulantes escaparon tras el accidente ya que no se reportaron víctimas fatales ni heridos. Pero hay un detenido. De hecho, se cree que el vehículo que encontraron envuelto en llamas fue incendiado de manera intencional, pero no termina de estar claro del porqué lo quemaron.
Según confirmaron de manera extraoficial, la droga estaba distribuida a manera de ladrillos.
Tras el incidente, un fuerte operativo policial se montó en la zona donde secuestraron el cargamento narco. No precisaron aún la cantidad exacta, pero se anticipó que por los bultos encontrados en la avioneta, se habrían secuestrado unos 130 kilos de cocaína.
Por lo pronto, hay un gran despliegue policial en la zona. Participan agentes de la Policía de Salta, Gendarmería Nacional, y también de la Unidad de Drogas Peligrosas. Ahora, aguardan por los resultados periciales que permitan dilucidar la abrupta caída del avión y si contaba o no con permiso para volar en esa zona.
En principio, el avion habría sufrido un desperfecto mecánico que no le permitió permanecer en el aire y terminó estrellándose contra un poste.
A varios metros del lugar en donde cayó el avion, un lugareño logró captar el momento justo del desplome. “Me llamó la atención que estaba volando muy bajo y a poca velocidad. Lo empecé a filmar porque no era común. Luego cuando vi que se perdió entre la arboleda me acerqué para ver qué había pasado y vi que otro vehículo estaba prendiéndose fuego”, contó a medios locales.
El video que viralizó las redes muestra a la avioneta volando muy bajo y que en pocos segundos, pierde altura y se pierde en una zona arbolada. Luego se puede ver la zona de impacto: allí la aeronave está chocada contra un poste y un vehículo muy cercano prendiéndose fuego. También hay voces de más personas que alertan por el incendio del vehículo.