¿Se equivocaron de medio? La dictadura de Nicolás Maduro deportó a periodistas de C5N
Apenas aterrizaron en el aeropuerto de Caracas, los tres integrantes del equipo periodístico enviado por C5N fueron retenidos en la zona de Migraciones, separados del resto de los pasajeros y sometidos a un interrogatorio filmado y fotografiado por agentes venezolanos. Minutos después, las autoridades les prohibieron el ingreso al país bajo el gobierno de Nicolás Maduro y los enviaron directamente a Bolivia.
Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís denunciaron que fueron despojados de sus pasaportes argentinos y “expulsados sin ninguna explicación”, según relataron en redes sociales. Desde la señal televisiva, el episodio fue presentado bajo el título: “Maduro deportó a los periodistas del canal”, mientras se advertía que el hecho configuraba una censura a C5N en Venezuela.
️"Todavía no nos dieron nuestros pasaportes". El testimonio de Adrián Salonia tras ser deportado en Venezuela— C5N (@C5N) December 10, 2025
Salonia detalló que todo comenzó cuando personal de Migraciones del aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, detectó que eran periodistas. “Nos enviaron a la fila de extranjeros que no eran periodistas, y ahí empezó la ronda de preguntas”, contó. A lo largo del procedimiento, distintos funcionarios se involucraron en el interrogatorio.
El cronista explicó que comunicaron a los agentes que el objetivo del viaje era “mostrar la vida cotidiana de los venezolanos”, sin intención de abordar temas vinculados al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Aun así, debieron informar en qué hotel se alojarían, así como la identidad y documentación del chofer contratado para trasladarlos por Caracas.
Luego de más de dos horas, fueron conducidos a “un lugar completamente vacío, rodeado de muchos policías”, donde finalmente se les notificó que serían expulsados. “Nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner… nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos”, lamentó Salonia. El grupo fue embarcado rumbo a Bolivia, desde donde seguirá su regreso a Buenos Aires.