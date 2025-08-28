Se ejecutan obras en el Museo de Bellas Artes para preservar el patrimonio cultural entrerriano
El Gobierno de Entre Ríos lleva adelante una inversión superior a los 32 millones de pesos destinada a reparar filtraciones y problemas de humedad en el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, ubicado en Paraná. La intervención busca resguardar el edificio histórico y garantizar un espacio adecuado para el desarrollo cultural y educativo.
Los trabajos se realizan a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios en la sede de calle Buenos Aires 355, una casona de fines del siglo XIX que perteneció a la familia Tezanos Pinto y que fue adquirida por el Estado provincial en 1980. Con el paso de los años, la construcción presentó deterioros que requerían una intervención urgente para su conservación.
En ese marco, el ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó: “La inversión en cultura y patrimonio histórico es esencial para resguardar la identidad de los entrerrianos y el valor que tienen nuestros edificios históricos. Con esta obra vamos a poner en valor el museo y también garantizamos las condiciones edilicias necesarias para que continúe siendo un lugar de aprendizaje y desarrollo de las actividades culturales y educativas”.
La obra contempla la impermeabilización de cubiertas y muros, además de la reparación de filtraciones en la cubierta de chapa del depósito del fondo, sobre una superficie de 640 metros cuadrados. La ejecución, a cargo de la firma Caminos Rodolfo Alberto, cuenta con un plazo de 60 días corridos y demanda una inversión de 32.825.926 pesos con financiamiento provincial.