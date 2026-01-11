Se dieron a conocer los resultados de Entre Ríos en el estudio nacional sobre apuestas online y adolescencia
Un relevamiento nacional sobre apuestas online y adolescencia, realizado por la Cruz Roja Argentina, reveló que más del 16 por ciento de los estudiantes entrerrianos participó alguna vez en juegos de apuestas digitales, una práctica que muestra una creciente presencia entre adolescentes y plantea nuevos desafíos para las políticas educativas y de cuidado.
El estudio se llevó adelante en 40 escuelas de la provincia de Entre Ríos, con una muestra de 3.443 adolescentes, y forma parte del informe nacional Apuestas Online y Adolescencia. El trabajo de campo se desarrolló entre el 18 de agosto y el 3 de octubre del año pasado, en instituciones estatales y privadas de seis localidades entrerrianas.
Al presentar los resultados provinciales, la coordinadora de Educación Sexual Integral y Políticas de Cuidado en el Ámbito Educativo del Consejo General de Educación, Florentina López, destacó la importancia del informe: “Nos permite dimensionar una problemática que la provincia ya viene abordando desde la prevención. Contar con estos datos concretos nos ayuda a fortalecer las políticas educativas de cuidado, focalizando en los consumos digitales”.
Los datos muestran distintos niveles de contacto con el fenómeno. Mientras que el 16 por ciento participó alguna vez en apuestas online, un 40 por ciento no apuesta pero conoce a alguien cercano que sí lo hace, lo que evidencia una alta exposición social. En tanto, el 27 por ciento no tiene contacto directo ni indirecto y un 17 por ciento no había escuchado hablar del tema.
La participación resulta más frecuente entre los varones, con un 23 por ciento, frente a un 9 por ciento en mujeres, y se incrementa en la adolescencia media y tardía. A nivel territorial, los porcentajes son similares en todas las localidades relevadas —entre 15 y 20 por ciento—, lo que indica que se trata de una práctica extendida de manera transversal en la provincia.
El informe advierte además que el acceso a las plataformas de apuestas está ampliamente facilitado. Un 83 por ciento utiliza billeteras virtuales y un 46 por ciento recibió ayuda de una persona cercana para ingresar. Entre 82 y 94 por ciento de los adolescentes percibe el acceso como fácil, mientras que entre 38 y 46 por ciento cree erróneamente que no existe una restricción legal por edad, lo que pone en evidencia controles insuficientes y mayores situaciones de vulnerabilidad.
Entre las principales motivaciones aparecen la curiosidad (86 por ciento), el entretenimiento (83 por ciento) y las expectativas económicas (61 por ciento), con una fuerte incidencia de la publicidad digital y del entorno social. A pesar de ello, la percepción de riesgo es elevada: entre 67 y 85 por ciento reconoce el peligro de adicción y endeudamiento, además de efectos negativos en lo emocional, el sueño, el rendimiento escolar y los vínculos personales, especialmente entre las mujeres.
“Los resultados refuerzan la necesidad de intervenciones integrales, que fortalezcan la regulación, acompañen a las familias y a las escuelas y promuevan una educación digital crítica orientada al cuidado y la protección de derechos”, subrayó López. En ese sentido, detalló que desde la Coordinación se elaboraron materiales teóricos, marcos normativos y propuestas didácticas, además de conversatorios y formaciones en consumos digitales.
El informe, elaborado por el Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, junto al Centro de Referencia e Investigación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, remarca la necesidad de profundizar y sostener estas líneas de trabajo preventivo en el ámbito educativo.