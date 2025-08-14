Se desplomó el techo del mítico estadio “José Jorge Contte” del Club Regatas Corrientes
Corrientes conmocionada. A orillas del río Paraná, emplazado en el Parque Mitre, el techo del estadio “José Jorge Contte” se desplomó este miércoles. Aunque las causas aún se investigan, se cree que las chapas se cayeron por los trabajos de infraestructura que se realizaban en el recinto en el que juega de local el equipo Regatas Corrientes de la Liga Nacional de Básquet y donde este jueves iba a celebrarse un recital de la banda Cuarteto de Nos.
El derrumbe ocurrió “durante la siesta”, minutos antes de las 15, y no se registraron heridos. “La versión que más fuerza tuvo hasta el momento fue la del cambio de chapas en el techo. Esto habría provocado una descompensación en el peso de soporte de las columnas, provocando el derrumbe”, revelaron como primera hipótesis.
Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir […] pic.twitter.com/FLOIJndHPA
— Club de Regatas Corrientes (@ClubRegatasCtes) August 13, 2025
En el comunicado oficial del club, en tanto, confirmaron la versión: “Ante los hechos de público conocimiento el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general que hubieron daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir. El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha”.
¡Fuerza Remeros! pic.twitter.com/VTZ3cjIXaV
— Club de Regatas Corrientes (@ClubRegatasCtes) August 13, 2025
Por su parte, Eduardo Tassano, intendente de Corrientes y presidente del Club Regatas, se expresó a través de un video subido a las redes sociales. “Lo importante es que no hay ningún herido -subrayó-. Más allá de eso, me embarga mucha tristeza, mucha bronca, mucha impotencia, porque es un momento en el que estamos haciendo varios trabajos en la infraestructura del club”.
Impactante: se derrumbó el techo del estadio del Cñub de Regatas Corrientes. pic.twitter.com/K2hV0381h4
— La República Digital (@RepublicaDigitl) August 13, 2025
“Sinceramente, estamos muy dolidos pero sin ninguna duda ya estamos trabajando activamente para recuperar nuestro estadio. Quiero agradecer a la Policía de Corrientes, a los Bomberos y a todos los que solidarizaron con nuestro club en esta situación y especialmente el apoyo del gobernador, Gustavo Valdés, quien ya se comprometió a darnos una mano en la solución de este problema. Le digo a los socios del club de Regatas que ya se están evaluando todas las zonas que están en riesgo y que rápidamente vamos a ir restraurando las actividades del club para que puedan seguir disfrutando del mismo”, agregó.
En diálogo con La Red Deportiva FM La Red Corrientes, por su parte, el gobernador Gustavo Valdés confirmó el apoyo provincial a la obra para reconstruir la sede del equipo de básquetbol. “Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras. Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible”, explicó, destacando que Regatas en un símbolo importante para la ciudad y la provincia.