¿Se despega también Alejandro Fantino de Milei?
El escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sigue generando coletazos políticos y mediáticos. Lo que comenzó como una denuncia por una presunta red de coimas en la compra de medicamentos que involucra a laboratorios, funcionarios y hasta roza a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, ya provocó que dos de las figuras más visibles del periodismo afín al Gobierno, Jonatan Viale y Alejandro Fantino, se plantaran públicamente contra Javier Milei y su manera de enfrentar la crisis.
El primero fue Viale, desde la radio y en TN, pero luego irrumpió en escena -en Neura- Alejandro Fantino que se desmarcó desde su programa de streaming con un tono ambiguo, aunque más duro.
El conductor, que en varias oportunidades se definió como libertario pero no necesariamente “mileísta”, lanzó un fuerte editorial en el que dejó en claro que no está dispuesto a encubrir nada.
“Si yo me entero que estás en la mugre, que estás con algún quilombo, que me estás mintiendo y todo, te fusilo. Se enoje quien se enoje, me chupa reveréndamente la pija. No minimicen esto. No sean boludos. Toménselo en serio”, sentenció. Fantino apuntó directamente al oficialismo por su reacción desigual: “Cuando salió lo del reloj de Karina Milei tardaron 30 segundos en contestar. Si ahora no hablan, ¿qué quiere decir? ¿Que tienen razón? ¿Que hay algo raro?”.
En su descargo, el periodista también defendió a los investigadores del caso, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, a quienes definió como “serios” y alejados de cualquier especulación política.
Les pidió a los funcionarios que no minimicen el asunto ni ataquen a quien lo denunció: “No sean boludos, sean serios”, reclamó. Y remarcó que, más allá de cualquier ideología, si se comprueba un hecho de corrupción, los responsables deben ir presos: “Se llamen como se llamen, que caigan en cana quienes tengan que caer”.
Y redobló la apuesta: “Lo único que no le puede pasar a este Gobierno es que haya mugre, que haya ladrones, no puede pasar eso. Si chorearon que vayan a Guantánamo… Nosotros estamos bancando un montón de cosas… no somos como los kirchneristas que siguen diciendo que Cristina es inocente. Uno banca, sería desagradable habernos equivocado”.